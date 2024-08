Unterschiedliche Interessen an einem Thema

Von Bürgerseite her waren in Grenzach-Wyhlen die Befallszone am Hörnle zentrales Thema sowie der Häckselplatz, der von der Gemeinde noch eingerichtet werden muss. In Weil am Rhein waren vor allem Garten- und Landschaftsbauer unter den Zuhörern. Alle Beteiligten nahmen laut Pahl die Lage ernst und zeigten sich engagiert, schnellstens Lösungen im Umgang mit dem Schädling zu finden. In Lörrach sei es vor allem ums Erkennen der Larven und den Transport von Erdmaterial gegangen. Diese Veranstaltung war laut Pahl aber nicht sehr gut besucht.