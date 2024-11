Kreis Lörrach: Der Landkreis muss auch im Sozialbereich sparen

Schmerzhafte Einschnitte

Die Einschnitte seien sehr schmerzhaft – vor allem angesichts einer sich verändernden sozialen Ausgangslage, kommentierte Diana Stöcker (CDU) das Vorgehen. „Wir sind in einer Phase, in der wir uns noch viele Eingeständnisse machen müssen, verwies Tonio Paßlick (FW) auf die Grenzen des Sozialstaats. Zudem würden Gesetzesänderungen zu steigenden Ausgaben in den Kommunen führen. Gabriele Weber (SPD) erklärte, dass nicht alle vom Kreis gesteckten Ziele für die Bevölkerung erreicht werden könnten. Und: Die Liga könne auf Dauer nicht dermaßen beschränkt werden. Margarete Kurfeß (Grüne) erinnerte daran, dass es der dritte Haushalt mit Kürzungen im Sozialbereich in Folge sei. „Für uns sind die Streichungen äußerst unangenehm, denn die Mittel werden eigentlich benötigt.“ Dass sich die soziale Schere weiter öffne, erklärte Dammann. „Uns ist wichtig, dass der Sozialstaat greift, und zwar dort, wo sich Menschen in Not befinden.“ Künftig werde es aber andere Voraussetzungen geben, denn die Gesellschaft befinde sich in einem Wandlungsprozess. Einstimmig hat der Sozialausschuss den Teilhaushalt Soziales dem Kreistag zum Beschluss empfohlen.