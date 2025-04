Kreis Lörrach: Der Landkreis sagt „Danke Schwyz“

Anschließend an die Informationen entspann sich eine grundsätzliche Diskussion über das segensreiche Agglomerationsprogramm. Gudrun Heute-Bluhm (CDU), seit der ersten „Generation“ dabei, sprach rückblickend von einer außerordentlichen Leistung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, gerade auch dank des Schweizer Beitrags. „Das Programm ist ein Glücksfall für den Landkreis. Vieles konnte mit Hilfe der Schweizer Nachbarn angestoßen werden“, sagte auch Ulrich May (FW). Dass die Schweiz auch ein „massives Eigeninteresse“ an der Förderung solcher Maßnahmen habe, führte Klaus Eberhardt (SPD) an. Dort wisse man, wo die Arbeitskräfte wohnten. „Die Schweiz weiß, warum sie das tut“, bestätigte Gerhard Zickenheiner (Grüne). Er kritisierte, dass es auf deutscher Seite kein vergleichbares Pendant zu diesen Strukturen gebe. Da könne man nur sagen „Danke Schwyz!“, stimmte auch Kevin Brändlin (FDP) in den Reigen der Lobeshymnen ein. Mit der großzügigen Förderung erkenne die Schweiz auch ihre größere Finanzkraft an, ergänzte Landrätin Marion Dammann abschließend.