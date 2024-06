Lörrach Mit KI in Lörrach neue Freunde treffen

Ein App-Entwickler will jungen Menschen in Lörrach, die auf der Suche nach neuen Freundschaften sind, die Kontaktaufnahme erleichtern. Ein KI-basierter Chatbot soll Veranstaltungen in Lörrach filtern und den Nutzern passende Vorschläge machen.