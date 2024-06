Kreis Lörrach: Der Mangel an Kita-Plätzen nimmt zu

Kinder auf der Warteliste

Für Kinder ab drei Jahren gibt es 2024 in den Kitas 8907 Plätze. In den 27 Kommunen und Verwaltungsverbänden im Landkreis gibt es zum Stichtag 1738 Betreuungsplätze für Kinder ab drei Jahren. In 14 Kommunen standen 608 Kinder ab drei Jahren auf der Warteliste. In diesem Jahr wollten die Kommunen 410 neue Kitaplätze bauen, berichtete Carolin Eichin von der Jugendhilfeplanung des Landkreises Lörrach im Jugendhilfeausschuss. Zumindest bis 2025 werden allerdings nur knapp 300 neue Plätze benötigt, weil bis dahin der geburtenstarke Jahrgang 2018 in die Schule kommt.

Fachkräfte fehlen

Auch Fachkräfte sind in den Kitas im Landkreis Mangelware. Aktuell stünden 204 Betreuungsplätze nicht zur Verfügung, weil Fachkräfte fehlten, sagte Eichin. Immer weniger junge Menschen wollten eine Erzieherausbildung machen. Tatsächlich absolvieren im Landkreis aktuell 59 junge Leute das Anerkennungsjahr der klassischen Ausbildung (74 im Jahr 2022), 169 machen die Praxis integrierte Ausbildung (PIA, 163 in 2022). Außerdem arbeiten 16 ausländische Fachkräfte in den Kitas.