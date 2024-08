Kreis Lörrach: Der Migrationsdruck ist weiterhin hoch

Die GdP sieht eher einen Dominoeffekt, also dass Anrainerstaaten und deren Nachbarn, unter anderem in der Balkanregion, ihren eigenen Grenzschutz verstärkt haben. Zudem sinken die Zahlen in den Wintermonaten. Ein weiterer Faktor ist die Bekämpfung der Schleuserkriminalität in Serbien, was ab Oktober zu einem deutlichen Rückgang der illegalen Migration über Ungarn geführt hat. Einen Effekt haben zudem die Kontrollen an den Grenzen Deutschlands zu Tschechien, Polen und der Schweiz.

92 000 illegale Einreisen

Bis dato wurden fast 92 000 illegale Einreisen in die EU registriert – ein Drittel weniger als im Vorjahreszeitraum, wie Daten der Internationalen Organisation für Migration belegen. Grund für den Rückgang soll vor allem die Eindämmung der Bootsmigration nach Italien um 63 Prozent sein. Das sei insbesondere auf Migrationsmanagement und Anti-Schlepper-Operationen der tunesischen und libyschen Behörden zurückzuführen, heißt es in einer Lageanalyse der EU-Kommission. Derweil würden immer mehr Migranten die gefährliche Kanaren-Route über den Atlantik aus Nordafrika nutzen. Hier wird ein Plus von 148 Prozent verbucht.

Innenministerin Nancy Faeser plant nun, die stationären Grenzkontrollen bis ins nächste Jahr fortzusetzen, und zwar, bis das europäische Asylsystem greife, so die Ministerin. „Es ist eine wirksame Maßnahme. Wir haben sehr, sehr viele Erfolge bei der Schleuserbekämpfung, und auch die irreguläre Migration geht zurück.“