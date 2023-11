Kreis Lörrach: Der neue Blitzer kann kommen

Auch Gegenstimmen

Zehn Kreisräte votierten gegen die Anschaffung. Bereits im vorberatenden Ausschuss herrschte Uneinigkeit: „Der Blitzer steht an Stellen, an denen ich keine Gefahr für mich erkennen kann. Das ist eine Gelddruckmaschine“, kommentierte CDU-Kreisrat Bruno Schmidt das Vorhaben. Ulrich May (FW) befand, dass man keinen Blitzer kaufe, um den Kreishaushalt zu sanieren. Er legte den Fokus auf die Erhöhung der Sicherheit und den erzieherischen Aspekt durch die Geschwindigkeitskontrollen. In den Erträgen durch Bußgelder erkannte er „einen nicht unerwünschten Nebeneffekt“. Auch Klaus Eberhardt (SPD) sah die Verkehrssicherheit im Vordergrund, denn nichtangepasste Geschwindigkeit sei eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle. So stimmten im Ausschuss drei Kreisräte bei einer Enthaltung gegen die Investition.

Der Kreistag hatte im Jahr 2017 ein neues Konzept zur Geschwindigkeitsüberwachung beschlossen. Dabei entschied sich das Gremium für den Kauf von stationären Messanlagen. Eingerichtet wurden kreisweit neun Messplätze mit zehn Säulen und 15 Einsatzstellen. Ursprünglich war vorgesehen, das Konzept der stationären Messanlagen fortzuführen und eventuell weitere Standorte im Landkreis auszurüsten. Verschiedene kreisangehörige Städte und Gemeinde hatten auch immer wieder Wünsche und Bedarfe für die Einrichtung neuer Messstellen angemeldet, wie seitens der Verwaltung zu erfahren war. Letztere spricht sich gegen eine Fortschreibung des im Jahr 2017 beschlossenen Konzepts aus. Denn: Für eine Fortschreibung wären erneut umfangreiche Gutachten erforderlich, welche die Standorte entsprechend detektieren. Die Anforderungen an die Standorte wären auch entsprechend hoch, und für stationäre Anlagen seien zudem umfangreiche Tiefbauarbeiten und Stromanschlüsse erforderlich, was gerade im außerörtlichen Bereich herausfordernd und kostenintensiv sein könne. Letztlich seien die Standorte dauerhaft und in der Anzahl naturgemäß begrenzt.