Kreis Lörrach Der Pandemie ein Ende setzen

Der Landkreis gilt als Betreiber des Impfzentrums in Lörrach-Haagen und hat die Liegenschaft auch ausgewählt. Zurzeit wird sie laut Kreisverwaltung durch einen beauftragten Dienstleister eingerichtet und an das Glasfasernetz angebunden. Zudem stellt der Landkreis das nichtmedizinische Personal.

„Hinsichtlich der Einstellung dieses Personals für Verwaltung und Reinigung sind wir im engen Austausch mit Dienstleistern und haben auch bereits eine Reihe von Personen, die sich darüber hinaus gemeldet haben“, erklärt Mai-Kim Lâm von der Öffentlichkeitsarbeit im Landratsamt. Auch sonst liefen die Vorbereitungen derzeit gut an.

Impfstoffmengen sind noch unklar

Welche Öffnungszeiten am Anfang angeboten werden können, hängt davon ab, welche Impfstoffmengen zur Verfügung stehen werden. Dazu liegen der Kreisverwaltung derzeit noch keine Informationen vor.

Zunächst nehmen die neun zentralen Impfzentren des Landes ab nächste Woche ihren Betrieb auf. In einer zweiten Phase öffnen dann die 50 Stadtkreis- und Landkreisimpfzentren. Außerdem wird jedes Kreisimpfzentrum zwei mobile Impfteams zur Verfügung haben. „Wir gehen nach wie vor davon aus, dass der 15. Januar landesweit der Starttermin für die Kreisimpfzentren sein wird. Letztlich gibt aber das Land den Takt vor, welches eben für die Impfstoff-Versorgung zuständig ist“, betont Lâm.

Die vom Land vorgegebene Vorgehensweise sieht erst einmal vor, dass die neun ZIZ unter anderem in Stuttagart und Freiburg am 28. Dezember, also noch vor den Impfzentren auf Kreisebene, mit dem Impfen beginnen werden. Das Sozialministerium gab gestern auf Anfrage bekannt, dass die nötige Infrastruktur in diesen Zentren bereits fertiggestellt sei.

Das Landratsamt geht auch davon aus, dass möglicherweise in den kommenden Wochen die ersten Pflegeheime im Landkreis durch die mobilen Impfteams des ZIZ Freiburg beliefert würden.

Wer an Weihnachten an Corona-Symptomen leidet und sich testen lassen will, kann mit Voranmeldung zur Fieberambulanz und Abstrichstelle bei der Messe in Lörrach-Haagen kommen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag sind beide Einrichtungen von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Dies teilte die Kassenärztliche Vereinigung mit. Auf deren Website http://coronakarte.kvbawue.de kann man sich über direkte Links für die Fieberambulanz und die Abstrichstelle anmelden. Auf der Homepage findet man außerdem eine Liste aller Corona-Schwerpunktpraxen sowie deren Kontaktdaten im Landkreis Lörrach.

Die KV teilt weiter mit, dass Patienten nur nach einer vorherigen Terminbuchung zu den jeweiligen Ambulanzen in Lörrach oder zu den über die Feiertage geöffneten Schwerpunktpraxen kommen dürfen.