Kreis Lörrach Der Toyota Yaris Hybrid geht nach Steinen

Die Spendenbereitschaft für die Weihnachtsaktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ des Verlagshauses Jaumann (Die Oberbadische, Markgräfler Tagblatt, Weiler Zeitung) ist ungebrochen. Dazu tragen auch die attraktiven Preise der Riesentombola bei. Diese wurden- überwiegend von der heiminschen Wirtschaft gespendet.

Von Alexander Anlicker

Kreis Lörrach. Da es im Landkreis Lörrach keine Lostrommel gibt, in die sämtliche Spendenbelege hineinpassen, wurden diese wieder in ein großes Aquarium gefüllt, das die Firma „Fressnapf“ aus Binzen zur Verfügung stellte. Mehrere Stunden lang fischten die fleißigen Glücksfeen wieder weit mehr als 600 Spendenbelege aus dem gläsernen Behälter. Begonnen wurde mit dem Hauptpreis der Riesentombola, einem nagelneuen Toyota Yaris Hybrid Comfort. Gewinnerin des vom Autohaus Schultheiß in Maulburg und Weil am Rhein gestifteten Autos ist Anna Ueckert aus Steinen. Der schneeweise flotte Fünftürer hat einen Wert von 20 500 Euro.

Eine Traumkreuzfahrt mit der „Regent Seven Seas Explorer“ – dem derzeit exklusivsten Kreuzfahrtschiff der Welt – gewann Anja Bojarski aus Lörrach. Die achttägige Reise für zwei Personen führt von Barcelona nach Monte Carlo. Inklusive ist auch der VIP-Transfer zum und vom Flughafen Basel oder Zürich. Gestiftet wurde der Superpreis in Höhe von 7000 Euro vom Reisebüro Stiefvater in Lörrach und Weil am Rhein in Zusammenarbeit mit Airtours.

Die Gewinneren einer Flusskreuzfahrt mit A-Rosa von Köln nach Amsterdam ist Tanja Haas aus Lörrach. Der Preis umfasst sieben Nächte Premium „all inclusive“ in einer Außenkabine mit französischem Balkon für zwei Personen inklusive Hin- und Rücktransfer. Der Preis im Wert von 4000 Euro wurde gestiftet vom Reisebüro Seilnacht mit seinen FIRST-Reisebüros in Lörrach, Rheinfelden und Weil am Rhein.

Dennis Bodack aus Efringen-Kirchen gewann ein Bulls E-Bike im Wert von 2499 Euro. Gestiftet wurde das flotte Zweirad von ZEG Radsport Bieg aus Lörrach-Stetten.

Zwölf Monate Ökostrom für einen Privathaushalt gewann Heidi Rosemann aus Weil am Rhein. Gestifet wurde der Preis im Wert von rund 2000 Euro vom Energiedienstleister Badenova in Lörrach und Freiburg.

Ein Wochenende in der „Vitra Suite“ inklusive zwei Übernachtungen für zwei Perosnen von Freitag bis Sonntag, inklusive Frühstück und Nutzung der Fitnesseinrichtungen plus zwei Abendessen gewann Ingrid Tröndle aus Lörrach. Der Preis im Wert von mehr als 2500 Euro wurde gestiftet vom Steigenberger Hotel „Stadt Lörrach“.

Über sieben Tage Genussurlaub für zwei Personen im Vier-Sterne-Hotel „Trattlerhof“ in Bad Kleinkirchheim im österrichischen Kärnten im Wert von 2000 Euro darf sich Janine Bauwens aus Lörrach freuen.

Sieben Verwöhntage im Vier-Sterne-Superior-Hotel „Goldener Berg“ in Oberlech am Arlberg (Österreich) im Wert von 2000 Euro gewann Erika Neumann aus Weil am Rhein.

3000 Euro stiftete der Lörracher Verleger Dr. Hansjörg Jaumann als Preis für die Riesentombola der Aktion „Leser helfen ...“. Die glücklichen Gewinnerinnen von jeweils 1000 Euro sind Brunnhilde Weidler aus Efringen-Kirchen, Vanessa Däublin aus Weil am Rhein sowie Martina Gerspacher aus Malsburg-Marzell..