Kreis Lörrach: Der Trend zur Kartenzahlung nimmt zu

Beispiel Dänemark

Trotz der Optionen für beide Bezahlformen gibt es im Landkreis Unterschiede bei der Bezahlung: „Auf dem Feldberg und im sehr ländlichen Teil des Landkreises sieht es noch einmal anders aus als in der Stadt. Dort geht teilweise ohne Bargeld gar nichts.“ Kiefer verweist beim Trend auf Länder wie Dänemark. Dort wurde in den vergangenen Jahren schrittweise das Zahlen mit Bargeld immer mehr abgebaut und spielt im Alltag kaum noch eine Bedeutung. Kiefer rechnet mit einer ähnlichen Situation im Landkreis und bundesweit: „Meine Vermutung ist, dass das bargeldlose Bezahlen in fünf bis zehn Jahren komplett eingeführt wird.“ Als Grund für den Trend zu mehr Kartenzahlung macht er die bessere Verfolgung von Aktivitäten auf Konten aus. Seiner Ansicht nach sei mit der Einführung von bargeldlosem Zahlen auch die Verfolgung von Schwarzarbeit besser möglich.

Keine Folgen befürchtet

Folgen für den Umsatz befürchtet Kiefer durch eine Einführung nicht: „Ich glaube nicht, dass es für Hotels oder Restaurants weniger Einnahmen gibt, wenn nur noch mit Karte gezahlt werden kann.“ Es gebe auch noch mal einen Unterschied zwischen Hotels und Restaurants. In den Hotels würde im Durchschnitt mehr mit der Karte gezahlt werden. Der Trend sei ihm aber auch bei kleineren Beträgen aufgefallen: „Ich habe in Brauereien beobachtet, dass Menschen auch ein oder zwei Bier mit der Karte bezahlen. So etwas gab es früher nicht.“