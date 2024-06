Bei einigen Unternehmen müssen umfangreichere Nachprüfungen der Geschäftsunterlagen, auch der Lohn- und Finanzbuchhaltung, unternommen werden, wie das Hauptzollamt mitteilt. So gab es in elf Fällen Hinweise auf eine Unterschreitung des Mindestlohns, 15-mal könnten die Sozialversicherungsbeiträge nicht in korrekter Höhe abgeführt worden sein. Ein Verdachtsfall auf eine Scheinselbstständigkeit muss geklärt werden, und neun befragte ausländische Angestellte konnten keine Aufenthaltstitel beziehungsweise Arbeitsgenehmigungen vorweisen, wie es weiter heißt.

58 Beamte haben bei 53 Unternehmen insgesamt 213 Angestellte befragt, heißt es abschließend.