Kreis Lörrach: Der Zweckverband deckt fast alles ab

Dort sowie im Wiesental bietet der Energieversorger EWS in Schönau die Verträge für Nahwärme und Glasfasernetz aus einer Hand an. Auf der Webseite des Zweckverbands Breitband Landkreis Lörrach unter www.loerrach-landkreis.de/breitband ist in einer Grafik der aktuelle Stand der örtlichen Projekte abzulesen.

Information der Bürger

Die Bewohner werden per Brief des Zweckverbands oder der EWS über den kommenden Ausbau in ihrem Gebiet informiert. Nicht überall wird zu Bürgerinfo-Veranstaltungen eingeladen. Wer auf das Anschreiben nicht reagiert, muss damit rechnen, dass Mitarbeiter telefonisch oder an der Haustür klingeln und nachfragen.