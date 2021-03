Kreis Lörrach Deutschland ein Schlüsselstaat transatlantisches Verhältnis

Biden hat sich vor dem Hintergrund eines polarisierten Amerikas, in dem fast die Hälfte des Landes - darunter viele Trump-Anhänger - glaubt, dass die Nachkriegsordnung nicht den Interessen der einfachen Amerikaner dient, für den Multilateralismus stark gemacht. Es liegt an der EU - und an Deutschland - zu erkennen, dass es transatlantische Dividenden für Bidens Investition geben muss, die über eine allgemeine Zustimmung hinausgehen. Nehmen wir zum Beispiel den deutschen Beitrag zur NATO.

Bundeskanzlerin Merkel und der damalige Außenminister Steinmeier verpflichteten Deutschland auf dem Gipfel in Wales 2014, 2 % zu erreichen. Es war nicht Obama, nicht Trump, nicht Biden. Es war ihre Zusage. Zahlen sind zwar nicht wichtig, aber andere Staaten schauen auf Deutschland. Wenn es nicht vorangeht, werden sie nicht folgen.

In welchen Punkten muss die EU selbst einen Schritt in Richtung USA machen?

Es gibt viele Bereiche, in denen die EU und die USA enger zusammenarbeiten sollten. Bei der Handelsreform, der Technologiepolitik, dem Datenschutz, dem Klimawandel und COVID. Die EU und die USA müssen zusammenarbeiten, um Geschäfte mit Autokraten zu erschweren und Korruption zu bekämpfen, die Populisten unterstützt und nationale Sicherheitsbedrohungen schürt. Besonders in Bezug auf China ist es wichtig, dass die EU und die USA zusammenstehen.

Ein Investitionsabkommen mit China zu unterzeichnen, während es Millionen in Xinjiang interniert, die Demokratie in Hongkong zerstört und KI und andere Technologien wie 5G exportiert, die die Demokratie und die Cybersicherheit untergraben sollen, ist ein schwieriges Zeichen.

Welche Rolle soll Deutschland in der EU einnehmen, damit das transatlantische Verhältnis wieder wie vor der Zeit Trumps wird?

Auf der europäischen Seite ist Deutschland der Schlüsselstaat für ein besseres transatlantisches Verhältnis. Es mangelt in Deutschland an Selbstbewusstsein, welche Macht - und oft auch welchen Einfluss - es jenseits seiner Grenzen hat. Hier ist eine unbequeme Wahrheit: Wenn Deutschland über europäische Interessen spricht, bedeutet das nicht selten eigentlich „Germany First“.

Es ist wichtig klarzustellen, dass dies oft keine europäischen Positionen sind. Die EU und eine Mehrheit der EU-Mitgliedsstaaten - einschließlich Frankreichs und Zentraleuropas - sind zum Beispiel streng gegen Nordstream 2 zwischen Deutschland und Russland. Viele EU-Staaten haben einem Investitionsdeal mit China nur widerwillig zugestimmt, weil er für Deutschland wichtig war.

Hat Trump zuviel Schaden angerichtet oder gibt es noch Hoffnung auf die altbewährte Allianz zwischen USA und EU?

Diese Beziehung hat schon Schlimmeres überstanden als die Trump-Administration. Der Schlüssel ist ein ehrlicher - aber konstruktiver - Umgang miteinander. Daran müssen beide Seiten arbeiten.

Tyson Barker ist seit Oktober 2020 bei der DGAP als Programmleiter Technologie und Außenpolitik tätig. Zuvor arbeitete er beim Aspen-Institut Deutschland als stellvertretender Executive Direktor und Fellow und war dort für die Digital- und Transatlantik-Programme verantwortlich. Davor war Barker in zahlreichen Positionen tätig, u.a. als Senior Advisor im Büro für Europäische und Eurasische Beziehungen im US-Außenministerium und als Direktor für transatlantische Beziehungen bei der Bertelsmann Stiftung. Zudem hat er für zahlreiche Zeitschriften auf beiden Seiten des Atlantiks geschrieben, unter anderem für Foreign Affairs, Foreign Policy, Politico, The Atlantic, The National Interest und Der Spiegel.

Termininfo: Politikexperte und Autor Tyson Barker: "Was kommt nach den ersten 100 Tagen Biden-Administration? Transatlantisch und geopolitisch." Dienstag, 30. März, 18 Uhr, Online-DHBW Lörrach. Anmeldung hier.