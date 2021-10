Kreis Lörrach DHBW betritt bundesweit Neuland

Der neue Studiengang passe gleich in zweifacher Hinsicht zum Konzept der DHBW, legte Sproll dar. Zum einen sei der Fachbereich Architektur von jeher sehr praxisorientiert. Zum anderen spiele die Architektur in der Region eine große Rolle, sagte Sproll und nannte als Beispiele das Vitra Design Museum in Weil am Rhein, die Fondation Beyeler in Riehen sowie den Novartis-Campus und die Roche-Türme in Basel. Damit passe der Studiengang auch zum Selbstverständnis der DHBW, dass man als Hochschule in die Region wirken und sicher stellen wolle, dass Fachkräfte für die Region ausgebildet werden.