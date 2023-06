Kreis Lörrach DHBW bildet jetzt auch Architekten aus

Alle Zeichen auf Grün

Alle Zeichen stehen damit auf Grün. Weniger als zwei Jahre nach Start der ersten Planungen für ein Architekturstudium an der Dualen Hochschule Lörrach werden 32 Studenten an der DHBW starten – und damit auch 32 Unternehmen, Architekturbüros und Institutionen aus ganz Baden-Württemberg ihre ersten Dualen Studenten an die Hochschule schicken. Mittelfristig erwartet die DHBW Lörrach 150 bis 200 duale Architekturstudenten, heißt es weiter.

Der neue Studiengang ist der erste und einzige durchgängige duale Studiengang Architektur an einer staatlichen Hochschule in Deutschland. Er endet mit einem Abschluss Bachelor of Arts und qualifiziert darüber hinaus zur Teilnahme an einem Masterstudium. Mit dem neuen Studiengang waren gleichzeitig neue Räumlichkeiten für die Studenten notwendig. Nicht nur, weil die DHBW Lörrach ihre Raumkapazitäten bereits jetzt ausgeschöpft hat, sondern auch, weil ein Architekturstudium neben Seminar- und Vorlesungsräumen spezifische Werkräume und Ateliers für praktische Lehrinhalte benötigt.