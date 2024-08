Kreis Lörrach: DHBW vereint Architektur mit Stadtplanung

Der Professor und Gründer des Studiengangs: Frank Hovenbitzer Foto: Marco Fraune

Perfekte Bedingungen

So war der Studiengang Architektur der DHBW Lörrach im vergangenen Dezember auf dem Vitra-Campus in Weil am Rhein offiziell eröffnet worden. Dass Oberbürgermeister Jörg Lutz noch von einer Rückkehr nach Lörrach ausgeht, habe er laut Carolin Salfner zum 50-jährigen Bestehen der DHBW betont. Die Pressesprecherin sieht das so aber noch nicht, denn auf dem Vitra-Campus finde der Studiengang perfekte Bedingungen vor. „Das ist alles für uns so gebaut worden, wie wir das brauchen“, sagt sie. Allerdings räumt sie ein, dass man mit Blick auf die Zukunft und die weitere Entwicklung abwarten und schauen müsse. Doch die Umgebung in Weil am Rhein sei für die Studenten inspirierend: Mit der von Pritzker-Preisträger Alvaro Siza entworfenen Halle oder den Bauerwerken von Weltarchitekten in unmittelbarer Nachbarschaft auf dem Campus.

Die besondere Atmosphäre der neuen Hochschulräume entsteht auch durch den Ausbau der Fabrikhalle, den der Basler Architekt Florian Stroh und Christian Germadnik, der Geschäftsführer der Vitra-Immobilientochter Logad, verantworten.

Nachfrage ungebrochen

Zudem scheint die Nachfrage nach dem dualen Architekturstudium ungebrochen und könnte durch die nun mögliche Zusatzqualifikation weiter an Attraktivität gewinnen. Die allgemeinen Inhalte gemäß Qualifizierung zum „Bachelor of Arts“ bleiben unverändert bestehen und werden für alle Studenten vollumfänglich gelehrt, denn ab Anfang September wird für den dualen Architekturstudiengang zusätzlich eine neue Professorin hinzukommen.