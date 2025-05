Kreis Lörrach: DHV-Lernbüro bietet einen gelungenen Einstieg für Mütter in die Arbeitswelt

Genau für diesen Personenkreis wurde das DHV-Lernbüro geschaffen. Damit die Vereinbarkeit von Familie und Ausbildung gewährleistet ist, gibt es in der Ausbildungsstätte Besonderheiten, die in der Arbeitswelt und üblichen Bildungseinrichtungen in aller Regel nicht machbar seien So finde unter anderem die Umschulung/Ausbildung nur vormittags statt.

Das DHV-Lernbüro ist eine Übungsfirma mit allen Abteilungen, die zur Erreichung des qualifizierten Berufsabschlusses als Kaufmann für Büromanagement erforderlich sind, ausgestattet. Jedes Jahr können bis zu 25 Frauen oder Männer) die Umschulung/Ausbildung starten. Ausbildungsbeginn in diesem Jahr ist unmittelbar nach den Sommerferien am Montag, 15. September. Aus Anlass des 25-jährigen Bestehens des DHV-Lernbüros sind verschiedene Veranstaltungen geplant. Die offizielle Jubiläumsveranstaltung ist am Dienstag, 24. Juni geplant.