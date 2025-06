Kreis Lörrach: Diakonisches Werk präsentiert sich und seine Angebote im Landkreis Lörrach

Der neue Bezirksdiakoniepfarrer Luca Ghiretti ergänzt: „Nur zusammen können wir wirksam für die Menschen und die Gesellschaft sein. Diakonie ist Teil der Kirche – und Kirche ist Teil der Diakonie!“ Dekanin Schäfer deutete an, dass Pfarrer Luca Ghiretti einen Arbeitsschwerpunkt im Bereich Migration und Flucht hat, ein Themenfeld, dass Schnittmengen hat mit der Arbeit im Diakonischen Werk. Zudem entwickelt er Quartiersarbeit in Weil-Friedlingen, in enger Zusammenarbeit mit der Diakonie vor Ort (wir haben bereits berichtet). Zudem stärkt mit dem Auftrag „Bezirksdiakoniepfarrer“ das Miteinander und die Wechselseitigkeit von Kirche und Diakonie. In diese Aufgaben wird er am Sonntag, 29. Juni, in einem Gottesdienst in Schopfheim eingeführt.