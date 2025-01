Kreis Lörrach: Die Anpassung an Wasserknappheit steht im Fokus

Insgesamt 23 Projektideen standen am Montagabend im Bürgersaal in Schönau bei der Sitzung der Gesamtsäule, dem Beteiligungsgremium des Biosphärengebiets Schwarzwald, zur Abstimmung. Aus dem Förderprogramm des Biosphärengebiets stehen Landes- und kommunale Mittel von 200 000 Euro zur Verteilung bereit, teilt das Biosphärengebiet Schwarzwald mit. Beantragt wurden 330 000 Euro Fördermittel. Schwerpunkt war wie im Vorjahr die Anpassung an Wasserknappheit und Dürren. Unter den eingereichten Projekten werden neben Maßnahmen zur Verbesserung der Weidewasserversorgung auch Zuschüsse für landwirtschaftliche Geräte zur schonenden Offenhaltung der Landschaft beantragt.