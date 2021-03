Kreis Lörrach Die Chancen nutzen

Weiter soll für die Digitalisierung der kreiseigenen Schulen mit dem Ziel der einheitlichen Ausstattung ein Masterplan erstellt werden. Drittens spricht sich die Fraktion dafür aus, die Integration der kreiseigenen Schulen in den neu geplanten Fachbereich „Digitalisierung, IT und Organisation“ anzustreben. Der Landkreis müsse sich den Herausforderungen des digitalen Umbruchs stellen, in der Überzeugung, dass die Digitalisierung große Chancen auf Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze eröffnet und sowohl das Leben jedes Einzelnen als auch das Zusammenleben insgesamt besser machen kann, heißt es in der Begründung.

Die Schulen wurden in der Corona-Pandemie besonders stark getroffen. In den vergangenen Wochen und Monaten wurden hohe Summen für die Verbesserung der Digitalisierung für den Schulunterricht bereitgestellt und an den Landkreis überwiesen. Die WLAN-Strukturen in den Schulgebäuden seien aber noch nicht leistungsfähig genug. Und auch die Glasfaseranbindung sei noch nicht abgeschlossen, berichtet die Fraktion. Zudem stellt sich laut FW die Frage nach einer externen Unterstützung in Supportfragen.