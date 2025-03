Es kommt auf Lösungsorientierung an

Francesco Grieco betonte, es käme auf Lösungsorientie-rung und Lösungsstrategien an, statt auf die Beschreibung von Mängeln oder schwierigen Situationen. Und Erika Giering betonte, sie wünsche sich auch in der Lehre mehr Flexibilität – vor allem bei Prüfungsformen – um nicht rein nachschlagbares Fachwissen abzufragen, sondern um logischem Denken, Eigeninitiative und Transfer des Gelernten in die Praxis mehr Bedeutung zu geben und so Intellekt und Persönlichkeit der Studierenden mehr zu fordern und zu fördern.