Kreis Lörrach Die Erpresser „entführen“ Daten

Alles begann mit der Ausführung des Programms. Während „JIGSAW“ sich zu Demonstrationszwecken unsichtbar im Hintergrund in die „Registry“ lud und so in den „Autostart“ – die automatische Ausführung beim Einschalten des Geräts – gelangte, führte der Computer-Forensiker Hans-Peter Merkel in seinem Vortrag an der DHBW Lörrach aus, was sonst noch geschieht.