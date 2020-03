Kreis Lörrach Die ganze Vielfalt des Blues

Den Blues-Frühling einläuten wird das Konzert mit dem jungen Solomon Hicks am 16. März in der Kirche St. Agathen in Fahrnau. Der 24-Jährige stammt aus Harlem und gilt als große Nachwuchshoffnung des Blues. Der Gitarrist und Sänger bietet einen vielschichtigen Musikstil aus Jazz, Blues, Klassik, Gospel R & B, Funk, Afrokubanisch und Classic Rock. „Eigen, wild und unverwechselbar“, so Bockey.

Am 27. März kommt der „herausragende“ Melvin Taylor in den Gewölbekeller des Alten Rathauses in Weil am Rhein. Damit werde die Kooperation mit dem dortigen Kulturamt fortgeführt, freut sich Bockey.

Neuer Konzertort des Vereins ist die Schopfheimer Kultkneipe „Goldener Löwe“ mit langjähriger Konzerterfahrung. Hier spielt am 8. April der junge Ausnahme-Gitarrist Andreas Diehlmann mit Band, nominiert für die beste Blues CD 2018 und als Shooting-Star der deutschen Blues-Rock-Szene bekannt.

Stimmgewaltig kommt die US-Amerikanerin Grace Love am 24. April nach St. Agathen. Mit ihrem treibenden Funk, gefühlvoller, charismatischer Soulstimme hoffen die Veranstalter auf „magische, stimmungsvolle Kirchenatmosphäre“.

Das im vergangenen Jahr erstmals als Konzertort in Lörrach getestete Alte Wasserwerk wird auch dieses Frühjahr bespielt, schließlich waren Verein sowie die „Hausherren“ angetan vom Auftritt. „Wir erreichen damit eine ganz neue Zielgruppe“, freut sich Marc Searle (SAK Altes Wasserwerk). Und genau das möchte die ursprünglich auf Kinder- und Jugendliche konzentrierte Institution zunehmend: generationenübergreifend zum Treffpunkt werden. Am 13. Mai soll der wohl berühmteste Bluesrock-Gitarrist Deutschlands, Henrik Freischlader, für ein tolles Konzerterlebnis sorgen. Freischrader, der auch mit Helge Schneider tourt, spielt vor allem authentisch, intuitiv und gefühlvoll eine zeitlose Sprache des Blues.

Ein Knaller dürfte auch der nächste St. Agathen-Anlass am 16. Mai werden, wenn die First Class Bluesband spielt. Zu den Top-Musikern der Band zählen der 81-jährige Drummer Tommie Harris, der noch die Rassentrennung in den USA erlebte. „Ein echter Typ, das Gesicht des Blues“, schwärmt Bockey. Auch Pianist Christian Rannenberg sei eine Sensation.

Im Herbst sind Auftritte von Ivy Ford (USA), Rosedale (F) und Ryan McGarvey (USA) gesetzt. Das Dreyland-Bluesfestival findet dann vom 21. bis 23. August statt. Diese Auflage will ein Tribute to Jimi Hendrix ’ 50. Todestag sein und zudem die Geschichte des Blues weitererzählen: vom Chicago Blues zum Blues-Rock. Bei den Konzerten in Schopfheim, Wehr und Bad Säckingen treten unter anderem Walter Trout, das Flo Baur Quartet und Electriefied Soul auf.