Kreis Lörrach: Die Heimat als Abgeordneter im Bundestag vertreten

Heinz-Rudolf Hagenacker will für die CDU im Wahlkreis Lörrach-Müllheim antreten. Der Jurist ist in Schönau aufgewachsen und will nun seine Heimat in Berlin vertreten. Bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr stehe für den Wahlkreis Lörrach-Müllheim viel auf dem Spiel, so Hagenacker. Es gehe um die Frage, ob die Region weiterhin in Berlin mit einem Abgeordneten vertreten sein wird. Das neue Wahlrecht mache dies zu einer besonderen Herausforderung, vorbehaltlich der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Er sei entschlossen, diese Herausforderung anzunehmen, so der 53-Jährige. Besonders motiviere ihn dabei seine Verbundenheit mit dem Wahlkreis. Hagenacker ist in Freiburg geboren, wuchs in Schönau auf und machte dort das Abitur. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften führte er in Schönau neun Jahre lang eine eigene Kanzlei. Seit 2009 ist er Bürgermeister der Gemeinde Teningen mit rund 12 200 Einwohnern.