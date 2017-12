Kreis Lörrach Die Jugendlichen nicht niedermachen

Was brauchen Jugendliche, damit sie keine Drogen brauchen?“ Unter diese Leitfrage stellte der Referent Jürgen Bitter vom AKRM (Arbeitskreis Rauschmittel) in Lörrach den sehr gut besuchten Elternabend zum Thema Suchtprävention am Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) in Schopfheim.

Eine entscheidende Rolle spielten hierbei die Bereiche „Beziehung“ und „Kommunikation“. Bittner machte vor dem Hintergrund seiner langjährigen beruflichen Erfahrung drei Grundbedürfnisse bei Heranwachsenden aus, die jedoch auch bei Erwachsenen weiter bestehen. Zum einen das Bedürfnis, bedingungslos als Person angenommen zu werden.

Zum zweiten, auch dann als Person angenommen zu sein, wenn man ein Verhalten zeigt, das gegen Regeln verstößt und Grenzen austestet. Hier sollte das Gegenüber (Eltern, Lehrer, Jugendbetreuer) ganz klar Position beziehen, dabei aber zwischen Person und (unerwünschtem) Verhalten trennen. Den Jugendlichen also nicht klein, nicht „nieder“ machen. Seien die beiden ersten Bedürfnisse gestillt, könne eine tiefe Verbundenheit – das dritte Bedürfnis – entstehen, zu kooperativem Verhalten führen und die Beziehung entspannen. Finde bei diesen Grundbedürfnisse keine Erfüllung statt, steige die Gefahr, dass Ersatzbefriedigungen gesucht werden, um Wohlbefinden herzustellen. Dann kämen unter Umständen Drogen ins Spiel. Erfahre man als Eltern vom Konsum suchterzeugender Produkte, komme einer gelingenden Kommunikation mit dem Heranwachsenden eine entscheidende Bedeutung zu, sagt Bittner. Ohne Vorwürfe, die eine Kluft schaffen könnten, über Risiken des Verhaltens zu sprechen, so dass im besten Fall durch eigene Einsicht riskantes Verhalten eingeschränkt oder ganz aufgegeben wird.

Null Toleranz empfahl der Referent beim Konsum so genannter harter Drogen.