Kreis Lörrach Die Leidenschaft fürs Reisen teilen

Das Reisebüro Stiefvater in Weil am Rhein, Lörrach und Freiburg sponsert seit Beginn der Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ unserer Zeitung einen der Hauptpreise der Riesentombola. In diesem Jahr ist es eine Luxuskreuzfahrt von Barcelona nach Monte Carlo im Wert von über 7000 Euro mit der Regent Seven Seas Explorer. „Top ausgebildet“ – Aron Stiefvater spricht über die Ausbildung im Familienunternehmen Reisebüro Stiefvater.

Kreis Lörrach. Die perfekte Kreuzfahrt, eine erlebnisreiche Safari, der erholsame Badeurlaub, ein gemütliches Wellnesswochenende oder das optimale Round-the-World-Flugticket: „Unser Team kennt nahezu jede Destination, weshalb zufriedene Urlauber und eine hohe Anzahl an Stammkunden die logische Konsequenz sind“, sagt der Geschäftsführer Aron Stiefvater, dem der Stolz auf die über 50 Mitarbeiter – einen großen Teil davon selbst ausgebildet – des Familienunternehmens Reisebüro Stiefvater, sichtlich anzumerken ist.

Schon seit 1985, über 30 Jahre, werden von Firmengründer und Seniorchef Fridolin Stiefvater Lehrlinge im Bereich Reiseverkehrskauffrau/-mann ausgebildet. Aus dieser Tradition bestätigt sich die Tatsache, dass das Reisebüro Stiefvater seit Jahren als stärkster touristischer Ausbildungsbetrieb im Landkreis auf die eigene Ausbildung der Nachwuchskräfte setzt und dafür auch mehrfach ausgezeichnet wurde. Unter den derzeit 50 Mitarbeitern sind aktuell zehn Auszubildende zum Reiseexperten – Tendenz steigend, denn ab dem Jahr 2018 werden auch die weiteren Berufe Bürokaufmann und Mediengestalter angeboten.

„Wir investieren mit höchster Überzeugung in unsere Fachkräfte von morgen, auch daher sind die Auszubildenden von Anfang an Teil der Teams in den vier Erlebnisreisebüros mit eigenen Verantwortungsbereichen. Sie durchlaufen alle Standorte, von der Buchhaltung über die Reisebüros bis hin zu unserem Flug-Competence-Center in Freiburg“, erklärt Aron Stiefvater, der mit seiner Schwester Anna Lena operativ die Geschäfte führt. Anna Lena Stiefvater ist es auch, die im Bereich Ausbildung mit großer Unterstützung ihrer Mutter, die gute Seele im Betrieb, als Leiterin fungiert.

Äußerst positiv gestimmt ist man dabei auch über die gemeinsame Ausbildungskooperation mit dem Fünf-Sterne-Hotel Traube Tonbach im Schwarzwald mit dem Drei-Sterne-Restaurant Schwarzwaldstube. „Unsere Auszubildenden lernen in einer speziellen Projektwoche den Servicegedanken eines Fünf-Sterne-HotelsOrt noch intensiver kennen, genauso, wie wir auch unseren Kunden gegenüber begegnen wollen“, sagt Aron Stiefvater, der die Philosophie seines Vaters Fridolin und seiner Mutter Ingrid Stiefvater nach wie vor lebt und ständig weiter

entwickelt.

Die Leidenschaft zum Reisen mit den Kunden zu teilen, ist das Erfolgsrezept des Reisebüros Stiefvater mit Standorten in Weil am Rhein, Lörrach und Freiburg. Die neuesten Reisetrends dafür erhalten die Mitarbeiter auf über 50 Seminarreisen pro Jahr, auf denen sie für Kunden die bestmöglichen Optionen auf der ganzen Welt kennenlernen. Auch in Zeiten, in denen viele Menschen ihre Reisen im Internet buchen, setzt das Familienunternehmen auf ihre Mitarbeiter in den stationären Reisebüros: „Reisen sind voller Emotionen“, erklärt der Geschäftsführer. „Ein Computer kann Ihnen keine Emotionen vermitteln oder Ihre Vorfreude auf den Urlaub teilen.“

Das Reisebüro Stiefvater sieht sich dabei als wichtigen Schlüssel zum Urlaubsglück: „Wenn unsere Kunden uns ihre wichtigsten Tage im Jahr anvertrauen, ist das immer wieder aufs Neue ein besonderes Gefühl“, schwärmt Stiefvater davon jährlich zehntausende von Kunden glücklich zu machen.

Diese Leidenschaft und Freude auch an die Auszubildenden weiterzugeben, ist die Hauptaufgabe in der dreijährigen Ausbildung. „Wir beraten unsere Kunden offen, unabhängig und kreativ, um immer den bestmöglichen Urlaub zu finden“, sagt Aron Stiefvater. „Wir sind ein unabhängiges Reisebüro, keinem Konzern untergeordnet, keinem Veranstalter und keiner Reederei verpflichtet. Dies ist der Garant zum Erfolg und ermöglicht uns eine ganz andere Vielfalt, gerade auch bei der Sozialkompetenz oder in der Persönlichkeitsentwicklung, für unsere Auszubildenden und zukünftige Mitarbeiter.“

Die zukünftigen Mitarbeiter können sich unter www.wir-lieben-unseren-beruf.de über freie Stellen und Ausbildungsplätze im Reisebüro Stiefvater informieren.