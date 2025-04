Kreis Lörrach: Die Linke wird weiblicher

Auch die neuen Vorstandsmitglieder blicken optimistisch in die Zukunft: Mit frischem Wind und so vielen neuen Mitgliedern wie nie zuvor gehe die Linke im Landkreis Lörrach die kommenden Aufgaben an, heißt es in einer Mitteilung. Gerade jetzt sei die Zeit, klare linke Alternativen sichtbar zu machen. „Wir werden unermüdlich gegen den Rechtsruck kämpfen und uns aufrichtig für die Menschen im Landkreis einsetzen. Wir bleiben präsent, laut und aktiv“, sagt Elisa Kaiser, eines der neuen jungen Vorstandsmitglieder.