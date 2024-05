Als Pflichtaufgabe kommt man da nur mit der weiterhin konsequenten Umsetzung der Sozialstrategie weiter. Dies hat den Hauptansatz fördern und fordern. Gerade bei dem derzeit großen Bedarf an Arbeitskräften sehen wir mit dem Jobcenter als Partner gute Chancen, wieder mehr Menschen in Beschäftigung zu bringen. Wichtig ist, dass es dem Wirtschaftsstandort gut geht.

Wie kann dem Auseinanderklaffen des Verhältnisses von städtischem und ländlichem Raum entgegengewirkt werden? Und welche Themen stehen für Sie ganz oben auf der Agenda, damit der ländliche Raum nicht abgehängt wird?

Die Lebensverhältnisse in Stadt und Land werden immer unterschiedlich sein. Die Menschen entscheiden sich in der Regel bewusst, je nach Neigung für Stadt- oder Landleben. Wichtig ist es uns, dafür zu sorgen, dass die Lebensverhältnisse gleichwertig sind. Dies muss uns bei den standorttypischen Themen Mobilität, Energieversorgung, Breitband und der medizinischen Versorgung gelingen. In all diesen Bereichen sind wir auf dem bisherigen Weg erfreulich weit, sei dies der verdichtete ÖPNV, die kreisweite Wärmeplanung, die Glasfaser-Backbone-Verlegung und der Lörracher Weg in der Gesundheitsversorgung.

Die Integration von Asylsuchenden ist eine Herausforderung, die auch den neuen Kreistag beschäftigen wird. Was muss geschehen, damit gesteckte Ziele erreicht werden?

Die Bundesregierung muss gemeinsam mit europäischen Nachbarn einen Verteilschlüssel erarbeiten, der sofort greift. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz müssen an die der europäischen Nachbarn angepasst werden. Dies verhindert, dass der Bleibeort nach der Dichte des Leistungsnetzes ausgesucht wird. Wichtig ist das Aufrechterhalten der Grenzkontrollen, denn wir müssen bereits beim Grenzübertritt wissen, wer zu uns kommt. Die Anstrengungen müssen fruchten, auch Migranten mit geringen Sprachkenntnissen schnell in Beschäftigung zu bringen.

Welcher Punkt Ihres Wahlprogramms genießt für Sie höchste Priorität?

Das Hauptaugenmerk haben die Themen, die unsere Lebensgrundlagen dauerhaft sichern. Unter dem Hauptziel, den Klimawandel zu verlangsamen und die Anpassung an die bereits eingetretenen Klimaveränderungen zu meistern, ergeben sich unterschiedlichste Ansatzpunkte. Die bereits geplanten Maßnahmen im Rahmen der Mobilitätswende und der Energiewende werden weniger CO2-Ausstoß zur Folge haben. Gleichzeitig erfordert dies die Entwicklung von Technologie, an der einige der Betriebe in unserer Technologieregion schon dran sind.

Beim Blick in die Wahlprogramme der anderen Parteien: Bei welchem Vorschlag stellen sich Ihnen die Nackenhaare hoch?

Besonders bedrückend ist es – völlig unabhängig vom Sachthema –, wenn mit einfachen Parolen den Wählerinnen und Wählern vorgegaukelt werden soll, dass es einfach und bequem sei, in vielen Lebensbereichen Änderungen zum Besseren herbeizuführen. Dabei brauchen wichtige Entscheidungen stets das Ringen nach mehrheitlicher Akzeptanz und gesellschaftlichem Konsens. Dies ist in einer freien Demokratie nie einfach.

Die Müllgebühren treiben die Bürger um. Bereits jetzt zeichnet sich eine erneute Erhöhung ab. Wie kann der Kreistag gegensteuern, um die Kostenspirale mittelfristig zu stoppen?

Auf dem Sektor der Kreislaufwirtschaft, der neben der Abfallvermeidung die möglichst gute Wiederverwertung der weggeworfenen Gegenstände zum Ziel hat, sind wir bereits weit gekommen. Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft ist sehr findig und hat jahrelang eine Erhöhung der Gebühren durch Prozessoptimierung verhindern können. Allerdings ist nun das meiste ausgereizt und auch in unserem Landkreis erhöhen sich nun die Kosten. In der Bevölkerung muss ein „Müllbewusstsein“ im Sinne von mehr Müllvermeidung geschaffen werden, hinzu kommen müssen weitere kostensenkende Effekte bei der Müllverwertung. Insofern hat jeder Haushalt auch eigene Handlungsoptionen, um die Gebühren niedrig zu halten.