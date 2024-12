Kreis Lörrach: Die medizinische Versorgung sichern

Während die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg in der Pflicht stehe, die Versorgung zu steuern und sicherzustellen, gebe es die Erwartung an die Kreis-Verwaltung, sich dem Thema anzunehmen, erklärte dieser Tage Cornelia Wülbeck, Dezernentin für Recht, Ordnung & Gesundheit im Landratsamt Lörrach bei der Jahrespressekonferenz. „Der Kreis hat aber keine eigene Zuständigkeit.“

Rund 1000 Arztsitze offen

Ende 2023 waren in Baden-Württemberg mehr als 1000 Arztsitze nicht besetzt. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 betrug die Zahl der offenen Hausarztsitze noch 620 – ein Anstieg von 50 Prozent innerhalb von vier Jahren. Die KVBW bezeichnete diese Entwicklung im Versorgungsbericht als „dramatisch“. Allein für den Raum Lörrach/Weil am Rhein zeichnet die Niederlassungsübersicht der KVBW aktuell fünf Angebote für Hausärzte aus, für Rheinfelden sind es zwei Hausärzte, im Mittelbereich Müllheim gibt es vier Angebote in der KVBW-Börse. Derweil strebten weniger Nachwuchsmediziner eine Selbständigkeit an und bevorzugten das Angestelltenverhältnis, kommentierte Wülbeck eine bundesweite Entwicklung.