Kreis Lörrach: Die Menschen leben gern im Landkreis

Die Lebensqualität in Schallbach könnte sinken, wenn sich durch den Fahrplanwechsel 2026 die derzeit guten Busverbindungen verändern. Foto: Silke Hartenstein

Zwar verfügt Böllen noch über vier kleine Handwerksbetriebe. Alle Bedürfnisse des täglichen Bedarfs werden dadurch aber sicherlich nicht abgedeckt. So muss wer zum Arzt oder einkaufen will, in die nächstgelegene Stadt, also Schönau, fahren, was laut Internet mit Auto und Bus etwa zehn Minuten dauert, mit dem Fahrrad 37 und zu Fuß etwa eineinhalb Stunden.

Schönenberg: Mit dem Fahrrad in sieben Minuten in der Stadt

Im Vorteil ist da das ebenfalls ruhig gelegene Schönenberg, das es in der Kategorie Lebensqualität mit 8,67 auf den zweiten Platz geschafft hat. Zwar hat die 344-Einwohner-Gemeinde selbst keine Einzelhändler, die Bewohner brauchen mit dem Auto aber nur vier Minuten bis Schönau, mit dem Fahrrad sieben und zu Fuß 24 Minuten. Allerdings fährt laut Internet kein Bus ab Schönenberg. So wünscht sich ein Bürger in den Kommentaren des Orts-Checks eine Anbindung an den Nahverkehr, der zudem mit einer Bewertung von 4,4 Punkten dort nicht gut wegkommt. „Der ÖPNV in den Dörfern muss ausgebaut werden. Leider kommt man nicht ohne Auto aus“, meint ein anderer Bürger.Die Gesundheitsversorgung, die insgesamt im Orts-Check des Landkreises mit 4,7 Punkten am niedrigsten bewertete Kategorie, kommt in Schönenberg (7,5) aber gut weg. Dies liegt wohl hauptsächlich am Gesundheitszentrum in Schönau.

Schallbach: Fahrplanwechsel 2026 bedroht Lebensqualität

Auf den ersten Platz in der Kategorie Lebensqualität schafft es Schallbach. Laut Bürgermeister Christian Iselin hat das auch mit der guten Anbindung an den Nahverkehr zu tun, denn es gibt viele Verbindungen nach Kandern sowie Weil am Rhein und Basel – noch. Denn mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2026 ist nur noch ein Zweistundentakt geplant. Die Gemeinde wehrt sich dagegen, denn viele Bürger seien auf den Bus angewiesen.