Kreis Lörrach Die optimale Trasse finden

Keine Trasse entlang der Wiese in Maulburg

Außerdem musste im Gemeindebereich Maulburg die Trassenführung entlang der Wiese herausgenommen werden. Hintergrund hierfür war die Überschwemmungswahrscheinlichkeit dieses Teilstücks. Radschnellwegführungen in Gebieten, die regelmäßiger, jährlicher Überschwemmung unterliegen, seien nicht förderfähig, heißt es weiter. Um in Maulburg eine weitere Variante mit in die Bewertung zu nehmen, kam auch hier nach fachlicher Prüfung eine aus den Hinweisen der Bevölkerung extrahierte neue Variante südlich der Bahngleise hinzu.

Fachplanungsbüros arbeiten weiter

Mit den aktualisierten Hauptvarianten arbeiten jetzt die Fachplanungsbüros sowohl in der Verkehrsplanung als auch im Naturschutz weiter. Laut Landratsamt geht es hier um die fachliche Erarbeitung, wie der Radschnellweg an den einzelnen Stellen aussehen könnte und um die Weiterführung der naturschutzfachlichen Untersuchungen. Ziel all dieser Untersuchungen und fachlichen Arbeiten ist es, die Trassenvarianten mittels einer zwischen den Projektträgern abgestimmten Bewertungsmatrix miteinander vergleichen zu können.

Ergebnis des Vergleichs wird der fachliche Vorschlag einer Vorzugstrasse sein. Dieser soll dann mit allen beteiligten Städten und Gemeinden besprochen und dem Kreistag und den Gemeinderäten von Lörrach, Steinen, Maulburg und Schopfheim zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Die Pläne mit den überarbeiteten Hauptvarianten sind unter www.radschnellweg-wiesental.de/downloads abrufbar.