Kreis Lörrach Die personellen Weichen für die Zukunft gestellt

Daniel P. Herkommer von der Geschäftsführung skizzierte den Stand der Vorbereitungen für die Messe „Die Handwerk22“, die in der Region als die Nachwuchswerbemesse des Handwerks positioniert und in den kommenden drei Jahren an verschiedenen Standorten im Landkreis durchgeführt werden soll.

In seinem Vortrag skizzierte im Anschluss Andreas Bek vom Fachverband aktuelle Entwicklungen aus dem baden-württembergischen E-Handwerk. Neben der Preisdynamik im Einkauf thematisierte er auch den Bedarf an Fachkräften in der Branche. Ein probates Mittel sei der Ausbau der Ausbildung im eigenen Unternehmen, da der Arbeitsmarkt geeignete Arbeitskräfte mit Branchenkenntnissen kaum in ausreichender Zahl bieten könne. Bek skizzierte die Eckdaten der beruflichen Neustrukturierung und stellte die Anforderungen an Azubis und Ausbildungsbetriebe vor, die den zukunftsträchtigen Ausbildungsberuf des Elektronikers für Gebäudesystemintegration durchlaufen werden. Auch die hohe Bedeutung des Ehrenamts für die Gesellschaft und das E-Handwerk arbeitete er heraus und zeigte auch verschiedene Beispiele, wie sich die ehrenamtlichen Kollegen für die Branche einsetzen.