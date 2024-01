Kreis Lörrach: Die Polizei dreht keine Schilder um

Unsere Empfehlung für Sie Kreis Lörrach Traktor-Korso: Bauern mit klarem Ziel Beim Protest im Landkreis sind 800 Traktoren unterwegs. Ein Schwerpunkt liegt im Bereich Lörrach.

Zuständig ist in diesem Fall, was die Ortsschilder angeht, die jeweilige Gemeinde respektive das Landratsamt, sagt Johannes Saiger vom Polizeipräsidium Freiburg auf Nachfrage unserer Zeitung: „Die Polizei dreht keine Ortsschilder um.“

Wer am Neujahrstag die Rührbergstrecke hinabgefahren ist, wurde am Grenzach-Wyhlener Ortsschild nicht nur vom Kloster Himmelspforte begrüßt, sondern auch von einem am Schild angebrachten Galgen, an dem eine Ampel und ein Gummistiefel hängen. Derlei Symbolik war auch im Rahmen der Bauernproteste in Berlin gegen einen Gesetzesentwurf der Bundesregierung zu sehen. Auch andernorts tauchten kurz darauf Ampel-Galgen auf, die nun strafrechtlich überprüft werden.