Kreis Lörrach Die radelnde Berufsberatung

Auftakt in Lörrach

Ein Team der Abteilung Beratung im Erwerbsleben (BBiE) hat sich am Montag mit E-Bikes auf den Weg gemacht. Startschuss für die fünftägige „BeRADungstour“ entlang des Oberrheins war am Montag in Lörrach. Über Freiburg, Lahr, Offenburg und Rastatt geht es nun weiter bis nach Karlsruhe. Dabei macht das Expertenteam regelmäßig Station, um über das Dienstleistungsangebot zu informieren, das zur Weiterentwicklung auch eine Beratung zu finanziellen Fördermöglichkeiten vorsieht.

Außergewöhnlicher Weg

Bei der Berufsberatung im Erwerbsleben geht es darum, wie es mit der Karriere weitergehen kann. So erklärte es Horst Eckert, Leiter der Agentur für Arbeit in Lörrach. „Wir wollen die Menschen schon früher, in der Beschäftigung, erreichen.“ Dies sei ein außergewöhnlicher Weg für eine frühere Behörde, betonte er.