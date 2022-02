Kreis Lörrach Viele Händler sind besorgt

Über die Grenze nach Deutschland zum Shoppen und wieder zurück – vor Corona herrschte in den Läden entlang des Hochrheins und im Dreiländereck dichtes Gedränge. Sehr zur Freude der Händler. Das war einmal. Inzwischen sind sie besorgt. Denn: Die Schweizer bleiben aus. So das Ergebnis einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Hochrhein-Bodensee unter 70 Händlern.

Die Geschäfte konnten sich bislang nicht von der Pandemie und den Maßnahmen erholen. Allen voran: der Lockdown. Und nun bleibt für viele Branchen auch noch die Kaufkraft aus dem Nachbarland aus. „Die Kundenströme haben sich während der Pandemie verlaufen“, bestätigt Geschäftsführer Karsten Pabst von Hieber’s Frische-Center mit Hauptsitz in Binzen. Die Filialen in der Grenzregion zählten mittlerweile bis zu einem Viertel weniger Einkäufer aus der Schweiz.

Auch vor diesem Hintergrund begrüßt Pabst die angekündigten Lockerungen. Im Übrigen lobt er das Verhalten der Schweizer Kunden in Deutschland. „Sie tragen Masken und halten auch in den Geschäften Abstand, so hatten und haben wir praktisch keine Probleme.“

Neues Erlebnis wichtig

Etliche Ladenbesitzer blicken indes mit großer Sorge in die Zukunft. Rund 70 Prozent sind davon überzeugt, dass noch weniger Kundschaft in die Läden kommen wird. Ein Grund dafür sei die Maskenpflicht. Andere geben den Onlineshops die Schuld.

„Leider fehlt noch immer ein substanzieller Anteil der Kundschaft. Das nährt die Befürchtung, manche Kunden würden überhaupt nicht mehr zurückkehren“, kommentiert IHK-Hauptgeschäftsführer Claudius Marx die Ergebnisse der Umfrage einer Zeitung. Die Händler müssten sich nun anstrengen, um das Einkaufen in Deutschland wieder zu einem Erlebnis zu machen.

Seit vergangenen Donnerstag (wir berichteten) dürfen in der Schweiz Geimpfte und Ungeimpfte wieder ohne Maske und Corona-Ausweis in Restaurants, Kulturbetriebe sowie Freizeiteinrichtungen und Läden. Es gibt keine Einschränkungen für private Treffen mehr, die Homeoffice-Empfehlung wurde aufgehoben. Die Regierung in Bern hat beschlossen, fast alle Corona-Schutzmaßnahmen aufzuheben. Einzig in Bus und Bahn bleibt es bei der Maskenpflicht, ebenso in Gesundheitseinrichtungen. Und: Es muss weder eine Impfung noch eine Genesung oder ein negativer Test nachgewiesen werden.

Unabhängig davon wird hierzulande beobachtet, dass die Schweiz den Einkaufstourismus über die Grenze nach Deutschland eindämmen will. Auch die zweite Parlamentskammer hat zugestimmt, den Freibetrag für mehrwertsteuerfreie Einkäufe deutlich zu senken. „Es geht um eine Aufhebung von einer krassen Ungerechtigkeit“, erklärt Walter Schönholzer, Volkswirtschaftsdirektor des Kantons Thurgau.

Neu sollen Schweizer statt für 300 Franken (gut 275 Euro) nur noch für 50 Franken im Ausland einkaufen dürfen, ohne auf ihre Einkäufe in der Schweiz Mehrwertsteuer zahlen zu müssen. Wann die Maßnahme umgesetzt wird, konnte das Finanzministerium noch nicht sagen.

Starker Einkaufstourismus

Es sei nicht vertretbar, dass ein Schweizer daheim beim Einkauf Mehrwertsteuer zahlt, beim schnellen Gang über die Grenze aber nicht, so Schönholzer. „So geht das nicht weiter. Unserem Staat gehen etwa 700 Millionen Franken Steuereinnahmen verloren.“ Der Einkaufstourismus wird auf zehn Milliarden Franken im Jahr geschätzt. Die Schweiz erhofft sich durch die Maßnahme neben Steuereinnahmen auch eine Belebung des Geschäfts innerhalb der Grenzen.