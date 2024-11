Kreis Lörrach: Die US-Wahl und der bange Blick in die Zukunft

Donald Trump hat die US-Präsidentschaftswahlen gewonnen. Schock und Entsetzen mag dies beim Einen oder Anderen ausgelöst haben, schließlich war Kamala Harris der Funke Hoffnung für die Unterstützer der Demokraten. So reagiert auch Carolin Lefferts auf Anfrage unserer Zeitung entsetzt auf das Wahlergebnis: „Wir haben bis zuletzt gehofft, dass Trump nicht gewinnt.“ Ihr Mann ist Amerikaner und in Arizona aufgewachsen, die drei Kinder haben die deutsch-amerikanische Staatsbürgerschaft. Und weil die Familie nicht nur in Binzen lebt, sondern auch ein Haus in Tucson hat, pendle sie zwischen dem Landkreis Lörrach und den USA. Lefferts ist mehrfach engagiert, als Leiterin der „Herbstzeitlosen“ und Sprachdozentin für Englisch und Französisch an der Volkshochschule Weil am Rhein sowie Leiterin des Sprachencafés.