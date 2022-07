Kreis Lörrach Die Vielfalt respektieren

Kreis Lörrach. Zum Thema „Es ist normal, dass wir verschieden sind; Vielfalt respektieren – Ausgrenzung widerstehen“ waren in diesem Jahr Referenten der vom Bundesfamilienministerium geförderten Fachstelle Kinderwelten aus Berlin zu Gast. „In unserer Gesellschaft sind Menschen in unterschiedlichen Familienkulturen zu Hause. Menschen leben in vielfältigen Familienformen zusammen. Schnell entstehen dadurch Vorurteile – so auch in unseren Kitas“, heißt es in der Mitteilung. Sich dieser Vorurteile auch in der pädagogischen Arbeit mit Kindern und Familien bewusst zu sein und ein vorurteilsbewusstes Handeln zu entwickeln, erörterte Gabriele Koné, Projektkoordinatorin aus Berlin, in einem Impulsvortrag. Die Identität der Kinder zu stärken, den Kindern Erfahrungen mit Unterschieden zu ermöglichen, sie zum Nachdenken über Einseitigkeiten und Ungerechtigkeiten anzuregen und schließlich zu ermutigen, gegen diese aktiv zu werden, stellte sie als Handlungsstrategie vor.

Die Teilnehmer vertieften anschließend in Workshops und an Materialständen die sechs Themen vorurteilsbewusste Sprache in der Kita, vorurteilsbewusste Zusammenarbeit mit Eltern, vorurteilsbewusste Spielmaterialien und Kinderbücher, Kindern Erfahrungen mit Vielfalt ermöglichen, Kinder in ihren Identitäten stärken und Eingreifen bei Ausgrenzung und Diskriminierung. Die Gastgeberinnen Laura Rössler vom Landratsamt Lörrach und Michaela Kern von der Bürgerstiftung Lörrach ziehen ein positives Fazit: „Die große Nachfrage an der Veranstaltung hat uns sehr gefreut und gezeigt, dass die pädagogischen Fachkräfte im Landkreis offen sind, eine vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung in den Einrichtungen weiterzuentwickeln.“