Zu einer Podiumsdiskussion lädt die Europa-Union Deutschland, Kreisverband Lörrach, ein: Unter dem Motto „Europa, wir müssen reden“ geht es um das Thema „Grenzkontrollen in Europa – Innere Sicherheit versus Reisefreiheit“. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 8. Mai, 18.30 Uhr, im Kulturzentrum Kesselhaus, Am Kesselhaus 9, in Weil am Rhein statt. Auf dem Podium stehen Oberbürgermeisterin Diana Stöcker aus Weil am Rhein, Maire Jean-Marc Deichtmann aus Hüningen, Großrätin Béa Bieber aus dem schweizerischen Rheinfelden, Geschäftsführer Patric Galley von der Acito Logistics GmbH aus Weil am Rhein und Markus Moehring, Historiker und Mitglied der Europa-Union. Es moderiert Matthias Zeller vom Südwestrundfunk. Ob Grenzkontrollen mehr Sicherheit bringen – dieser und anderen Fragen geht der Kreisverband an diesem Abend nach, auch im Dialog mit dem Publikum, heißt es in der Ankündigung. Anschließend lädt er zu einem Apéro ein. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.