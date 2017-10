Kreis Lörrach Die Weihnachtsaktion ist ab sofort auch im Netz zu finden

Kreis Lörrach (anl). Mit der „Binzener Runde“ fiel am gestrigen Freitagabend der offizielle Startschuss für die 38. Auflage der Weihnachtsaktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ des Verlagshauses Jaumann. Zugleich ging auch die Internetseite der Hilfsaktion online.

Unter der Internetadresse www.leser-helfen.com stellt sich der Verein „Leser helfen Not leidenden Menschen“ mit seinen Projekten und vielfältigen Aktivitäten vor.

„Wir müssen mit der Zeit gehen und im digitalen Zeitalter auch im Internet präsent sein“, sagt der Vorsitzende des Vereins und Chefredakteur des Verlagshauses Jaumann, Guido Neidinger. Mit der neuen Homepage sollen vor allem junge Menschen für das Anliegen der Weihnachtsaktion sensibilisiert werden. Daher ist zusätzlich zur Internetseite auch eine Präsenz in den sozialen Netzwerken geplant.

Die Startseite weist mit einem Bilderkarussell auf aktuelle und vergangene Schwerpunktthemen wie Kinderarmut, Wohnungsnot oder Gewalt und Opferhilfe hin. Ein übersichtliches Menü in der Kopfzeile verweist auf detaillierte Informationen zu den Projekten und Themenschwerpunkten, den Aktivitäten, wie der Stand der Hilfsaktion auf dem Lörracher Weihnachtsmarkt sowie die Benefizveranstaltungen „Binzener Runde“ und die Zirkusgala „Salto Sociale“.

Unter den Überschriften „Über uns“ und „Unsere Geschichte“ sind sowohl die Macher und Unterstützer der Weihnachtsaktion als auch ein spannender Rückblick auf 38 Jahre „Leser helfen“ zu finden. Was 1979 mit der Hilfe zur Beschaffung von Rollstühlen für gehbehinderte Menschen in Altersheimen begann, hat sich zu einer einzigartigen Erfolgsgeschichte entwickelt. Spenden von weit mehr als drei Millionen Euro wurden in den vergangenen knapp vier Jahrzehnten gesammelt.

Dieses Geld verteilt die Hilfsaktion Jahr für Jahr in enger Absprache mit Kirchen, karitativen Verbänden und dem Sozialamt des Landkreises Lörrach an bedürftige Familien, Einzelpersonen und soziale Organisationen.

Zu finden sind aber auch die zahlreichen Partner und Sponsoren, welche die Aktivitäten der Weihnachtshilfsaktion alljährlich mit großzügigen Geld- und Sachleistungen unterstützen oder attraktive Hauptpreise für die Riesentombola zur Verfügung stellten.

n www.leser-helfen.com