Am Dienstag, 20. September, findet die nächste Veranstaltung unter der Überschrift „Revitalisierung der Wiese im Spannungsfeld Trinkwasserschutz-Naherholung-Naturschutz“ statt. Treffpunkt ist um 18 Uhr an der Bushaltestelle Stücki in Kleinbasel.

Die Wiese war einst ein frei fließender Fluss. Bis ins 19. Jahrhundert wurde sie aus Hochwasserschutzgründen kanalisiert. In den vergangenen Jahren fanden im Kanton Basel-Stadt in einigen Abschnitten Revitalisierungen statt. Auf einem Spaziergang entlang der Wiese stellen Mirica Scarselli, Leiterin der Fachstelle Oberflächengewässer im Amt für Umwelt und Energie und Annarita Vintan-Koger, Projektleiterin beim Tiefbauamt, die realisierten und geplanten Maßnahmen in verschiedenen Abschnitten vor. Thomas Schwarze, Geschäftsführer von Pro Natura Basel, wird über die Mitwirkung der Naturschutzorganisation berichten.