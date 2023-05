Kreis Lörrach Die Wirklichkeit sieht anders aus

An die Region binden

Deutlich wurde in der Diskussion, dass die Gewinnung von Fachkräften und auch deren Bindung an die Region verstärkt werden muss. Wichtig, so Warnecke, seien die Anpassung der Bedarfsplanung und eine Erhöhung der Anzahl der Medizinstudienplätze an den Universitäten. Gleichzeitig müssten altersgerechte Arbeitszeitmodelle entwickelt und ein Weiterbildungsverbund für Kinder- und Jugendmedizin auf den Weg gebracht werden.

Eine weitere von insgesamt sechs Arbeitsgruppen der Gesundheitskonferenz befasst sich mit der Integration von nicht ärztlichem Personal – etwa durch juristische Beratung. Außerdem wird angestrebt, bürokratische Hürden abzubauen und im Landkreis zentrale Ansprechpersonen zu benennen. Letztlich, so hieß es, müssten Vorgänge vereinfacht und die Digitalisierung beschleunigt werden. Schulungs- und Beratungsangebote für Eltern seien auszubauen und die Versorgung durch Hebammen zu optimieren.

Fehler aus Vergangenheit

Mögliche Lösungsstrategien bildeten das zentrale Thema einer abschließenden Podiumsdiskussion unter Leitung von Landrätin Marion Dammann. Professor Tilmann Humpl, Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin der Kliniken des Landkreises Lörrach am St. Elisabethen-Krankenhaus, sieht eine Ursache des Problems in Fehlern und Versäumnissen aus der Vergangenheit. Eine Nachbesetzung von Stellen ausgeschiedener Ärzte und die Verwurzelung junger Mediziner in der Region sei sträflich vernachlässigt worden.

Barbara Bohl, Freiburger Bezirksbeirätin der KV Baden-Württemberg, stimmte dem Mediziner zu. Sie ergänzte aus ihrer Sicht: Zwar steige rein rechnerisch die Zahl der Ärzte, nicht aber die Zahl der Stunden, die sie leisteten.

Auch die Notfallversorgung, vor allem deren überaus stark frequentierte Dienste an Wochenenden, kam zur Sprache – für Dammann ein deutlicher Beweis, dass es mit der Grundversorgung in der Region hapert. Schließlich betonte die Abgeordnete Stöcker, es müssten Strukturen entwickelt werden, um Ärzten Arbeiten abzunehmen und zugleich Bürokratie zurückzuschrauben. Bettina Volkmer, niedergelassene Kinderärztin in Lörrach, beklagte ein Überborden an Verwaltungsaufwand in den Praxen.