Kreis Lörrach: Die Zahl der Arbeitslosen ist im Januar gestiegen

Nicht ungewöhnlich

„Eine Zunahme der Arbeitslosigkeit ist für diese Jahreszeit nicht ungewöhnlich. So enden traditionell viele Arbeitsverträge zum Jahresende und in den witterungsabhängigen Berufen wird in den Wintermonaten weniger Personal benötigt. Auch im langjährigen Vergleich bewegt sich der aktuelle Anstieg im üblichen Rahmen. Dennoch beobachten wir die anhaltende konjunkturelle Schwäche und bereiten uns auf mögliche Auswirkungen vor“ , erklärt Jenniefer Schmucker, Leiterin der Lörracher Agentur für Arbeit und fügt hinzu: „Wir rechnen vorerst mit weiteren Anstiegen. Doch mit dem Frühling werden sich die Zahlen wieder entspannen. Sicher ist: Wir machen unsere Arbeit. Wir beraten, unterstützen und fördern Menschen. Unser Arbeitsmarkt braucht weiterhin motivierte und gut ausgebildete Fachkräfte.“

Arbeitslosenquote steigt um 0,4 Prozent

Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Lörrach steigt um 0,4 auf 5,2 Prozent. Im Landkreis Lörrach liegt der Anteil der Arbeitslosen an den Erwerbspersonen bei 5,6 Prozent, im Landkreis Waldshut bei 4,6 Prozent. Im Januar wurden in den Landkreisen Lörrach und Waldshut 11 625 Arbeitslose gezählt, was einem Plus von 771 entspricht. Im Landkreis Lörrach nahm die Arbeitslosigkeit um 526 auf 7301 zu, im Landkreis Waldshut um 245 auf 4324.