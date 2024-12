Kreis Lörrach: Die Zukunft mit Mut und Zuversicht gestalten

Der feierliche Festakt fand wie in den Vorjahren im Burghof Lörrach statt und umfasste neben der Übergabe von Preisen für herausragende Leistungen auch eine inspirierende Rede von Rebecca Paul, Unternehmerin und Rednerin. Die Veranstaltung bot den Absolventen, ihren Angehörigen sowie Gästen aus Hochschule, Lokalpolitik und Wirtschaft einen würdigen Abschluss des dualen Studiums. Musikalisch wurde die Feier durch die Freiburger Band Randy Club begleitet. Seine Rede zur Verabschiedung des Abschlussjahrgangs begann Rektor Gerhard Jäger mit der Anerkennung für die Leistung des Jahrgangs unter der besonderen Herausforderung, das Abitur und den Studienbeginn zu Corona-Zeiten absolviert zu haben. Er appellierte an die Absolventen, ihre Zukunft mit Mut und Zuversicht zu gestalten. Es sei nicht gut, die Woche mit „Monday I have Friday on my mind“ zu beginnen. Für ein ausbalanciertes Leben sei es wichtig, einen Beruf auszuüben, der einem Freude macht und Erfüllung gibt. Dann sei man auch bereit, das eine oder andere Mal die Extrameile zu gehen.

Herausragende Leistungen

Auch in diesem Jahr wurden herausragende Leistungen durch Preise für Bachelorarbeiten und Jahrgangsbeste ausgezeichnet. Die Preisstifter – der Landkreis Lörrach, die Stadt Lörrach, die Gisela & Erwin Sick Stiftung sowie der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) – würdigten die akademischen Leistungen der Absolventen: Marvin Jannis Ober, Annabell Valentin, Ronja Tamara Lüttich und Christian Marc Binder erhielten den Preis des Landkreises.