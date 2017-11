Kreis Lörrach Die Zukunft wird international

An der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Lörrach werden Studenten auf ein Berufsleben in der Wirtschaft vorbereitet. Da Unternehmen immer stärker international vernetzt sind, ist es nur folgerichtig, dass die DHBW den Austausch mit Studenten aus anderen Ländern fördert.

Kreis Lörrach. Zehn Studenten der Budapester Business School (University of Applied Sciences) sind in der kommenden Woche im Rahmen eines Studierendenaustauschs zu Besuch in Lörrach. Vom 5. bis 12. November lernen sie Unternehmen in der Regio kennen. Wie es dazu kam und was der Austausch mit dem Studiengang „International Business (in English)“ zu tun hat, darüber hat Adrian Steineck mit Studiengangsleiter Sebastian Feichtmair gesprochen.

Mein Studiengang „International Business (in English)“ genießt an der Budapester Business School einen ausgezeichneten Ruf. Regelmäßig kommen von dort angesehene Professoren, um bei uns zu unterrichten. Genauso wie übrigens auch umgekehrt Professoren aus Lörrach dort unterrichten. Insbesondere der duale Charakter unseres Studiums fasziniert die Studierenden aus Ungarn, die übrigens schon jahrelang kommen. Dass wir einen kleinen Teil zum besseren Verständnis in Europa beitragen dürfen, freut mich besonders.

studierte an der Universität Augsburg Wirtschaftswissenschaften. Nach seiner Promotion arbeitete er als Management- und Vorstands-Assistent unter anderem bei Daimler Benz und Festo. Von 1993 bis 2004 war er als Kaufmännischer Leiter der Gaba-Gruppe Deutschland in Lörrach tätig. Danach war Feichtmair zwei Jahre lang Vorstandsmitglied für Finanzen, Controlling und Personal bei der Dr. Scheller Cosmetics in Eislingen. Seit 2007 hat er eine Professur für Lehraufgaben an der DHBW Lörrach inne. Im Jahr 2008 wurde er Leiter des Studiengangs Wirtschaftsinformatik an der Lörracher Hochschule. Seit 2012 ist er Studiengangsleiter des neuen, rein englischsprachigen Fachs „International Business“.

Was bringt Studenten der bekannten Budapester Business School dazu, die DHBW Lörrach zu besuchen?

Was werden Sie mit diesen Budapester Studenten in Lörrach unternehmen?

Sie haben diesen rein englischsprachigen Betriebswirtschaftslehre-Studiengang im Jahr 2012 ins Leben gerufen. Was war der Grund?

Wie meinen Sie das?

Ändert sich dann auch die Art des Unterrichts?

Wie ist die Resonanz auf den Studiengang? Welche Perspektiven bietet er?

Welche Voraussetzungen müssen Teilnehmer an Ihren Studiengang mitbringen?

Sind weitere Besuche geplant?

Wir besuchen Firmen in der Regio und diskutieren unterschiedliche Managementtechniken im Unterricht. Dabei werden wir auch eine interaktive Business-Simulation durchführen: Deutsche und ungarische Studierende gründen gemeinsame Unternehmen und bauen internationale Märkte auf. Das findet virtuell statt, dennoch arbeiten die Studierenden in ihren Unternehmen mit echten Zahlen. Natürlich bleibt neben dem Unterricht auch noch genügend Zeit für private Begegnungen mit den deutschen Studienkollegen und für Kulturelles. So sind unter anderem Fahrten in den Schwarzwald, nach Freiburg sowie nach Basel geplant.

Zum einen brauchen ihn die Unternehmen als zukunftsorientierten Studiengang, zum anderen kamen immer mehr Anfragen von Studierwilligen. Aber letztlich hängt es auch mit meiner Biografie zusammen. Ich habe lange Jahre als Finanz- und Personalchef bei Gaba und ihren Zahnpasta-Marken Elmex, Aronal und Meridol gearbeitet. Wir waren ein Schweizer Familienunternehmen. Und plötzlich wurden wir von der amerikanischen Firma Colgate gekauft. Dann war die Welt eine andere: für alle nur noch Englisch! Was für eine Verunsicherung! Und ganz neue Fragen. Plötzlich musste man sich mit einer anderen Kultur auseinandersetzen. Dies wird künftig der Normalzustand sein. Meine Studierenden sind darauf vorbereitet.

Wir haben heute zwei Kräfte, die sich gegenseitig verstärken: Digitalisierung und Globalisierung. Konzerne wie Apple, Amazon und Google machen es uns vor. Die meisten Geschäftsmodelle werden sich ändern. Wir sprechen von der neuen industriellen Revolution. Für kleine und mittlere Unternehmen wird es überlebenswichtig sein, sich den Herausforderungen zu stellen. Sie müssen Digitalisierung und Globalisierung aktiv für sich nutzen. Das geht nur, wenn sie junge Menschen dafür rechtzeitig ausbilden lassen. Solche, die sich anpassungsfähig im internationalen Umfeld mit neuen Geschäftsmodellen auskennen und diese mitgestalten. In meinem Studiengang „International Business (in English)“ schaffen wir genau diese Grundlagen.

Klar ist: Lernen muss man weiterhin, lebenslang. Aber reine „Vorlesungen“ sind bei uns „out“, E-Learning und interaktiver Unterricht dagegen „in“. Wenn immer möglich, benutzen wir digitale Medien. Aber wir gehen auch ganz neue Wege: Statt im Marketing nur Werkzeuge und Strategien zu lernen, nehmen wir die Studierenden mit in die reale Welt. Wir gehen zu Partnerunternehmen und erarbeiten dort Werbekonzepte und Strategien. Ganz echte. Natürlich unter Anleitung. Aber die Studies lernen dabei mehr: wie es wirklich funktioniert, nicht nur in der Theorie. Und sie lernen professionell zu denken und zu arbeiten.

Es bewerben sich sehr viele Studierwillige bei den Unternehmen, die Nachfrage ist enorm. Allerdings haben noch nicht alle Unternehmen erkannt, dass diese Art von Ausbildung eigentlich alternativlos ist. Denn die Vorteile liegen auf der Hand: Die Absolventen können sofort eingesetzt werden, keine Eingewöhnungszeit und kein „Praxisschock“. Absolventen von „International Business“ verdienen überdurchschnittlich. Sie sind im Ausland tätig oder agieren als Koordinatoren von heimischen Headquarters aus. Masterstudiengänge können jederzeit angeschlossen werden. „International Business (in English)“ heißt: eine bessere Perspektive gibt es kaum.

Man braucht Abitur und einen Ausbildungsvertrag mit einem Partnerunternehmen. Man sollte cool sein, sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen lassen. Bereitschaft zur Mobilität und kulturelle Offenheit gehören genauso dazu wie Neugier auf internationale geschäftliche Unterschiede. Logisch, dass man auch ein hohes Maß an Eigenverantwortung, Kooperationsfähigkeit und Einsatzbereitschaft erwartet. Und natürlich Englisch!

Klar! Gegenseitige Besuche sind fester Bestandteil meines Studiengangs. Wir haben Austausch mit vielen Universitäten weltweit. Nicht nur mit Budapest. Die Planung solcher Studienreisen gehört zum festen Programm bei „International Business“. Der Gegenbesuch unseres Kurses in Budapest findet vom 20. bis 26. November statt.