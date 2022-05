Kreis Lörrach Digitale Medien sind angekommen

„Die Nutzung von Online-Unterricht in der Pandemie war sehr personenabhängig“, sagt Michael Steiger, seit August Leiter des Kreismedienzentrums (KMZ) Lörrach. Zumindest technisch sei man derzeit kräftig am Aufholen. Durch den Digitalpakt der Bundesregierung bereitgestellte Gelder werden inzwischen gut abgerufen. Lieferengpässe würden hier für Verzögerungen sorgen. Gab es früher mehr Anfragen als Kapazitäten, wurden die Leihgeräte des KMZ seit Januar erst 13 Mal angefordert. „Wir verwalten und betreuen 2500 iPads für mehr als 30 Schulen im Landkreis“, erläutert er.

Geräte sinnvoll einsetzen

Wichtig sei für den Digitalpakt auch die Erstellung eines Anwendungskonzepts gewesen, welches inzwischen 87 Prozent der Schulen im Kreis hätten, „damit die Geräte auch sinnvoll angewendet werden“.

Hier habe es einen deutlichen Wandel gegeben, erläutert Stefan Eigel, Bereichsleiter Medienbildung am Lehrer-Seminar Lörrach: „Statt fiktive Werte in der Vorstellung der Tabellenkalkulation zu verwenden, werden diese Medien inzwischen zur Vertiefung des Unterrichts hinzugezogen.“ Dabei haben digitale Medien in vielen Bereichen des Lebens bereits die „analoge“ Form ersetzt, wie er sagte. „Bankgeschäfte oder die Navigation – vermutlich kann mindestens die Hälfte der Menschen nicht mehr mit einer Landkarte aus Papier umgehen“, sagt er leicht überspitzend.

Für Thomas Irion ist ein leicht zugängliches System zwingend notwendig für den flächendeckenden Erfolg an Schulen. Rückblickend kritisiert er bisherige Anschaffungspraxen: „Es wurden zu wenig Fachleute befragt. Das hatte zur Folge, dass Schulen falsche Sachen angeschafft haben.“ Vielmehr bedarf es einer Low-Level-Lösung, die weniger digital affine Lehrkräfte ebenfalls nutzen können. Es fehlten Experten und Deputate an Schulen für die Betreuung. Die Kreismedienzentren schlössen mit ihrer hervorragenden Unterstützung eine gewisse Lücke. „Es fehlt eine Landeslösung, zumindest ein Anforderungskatalog, was die Technik und Software können muss“, mahnt Irion.

Kein Pandemie-Thema

Dadurch könnten auch kleinere Anbieter, die gute Angebote hätten, berücksichtigt werden. Stattdessen gäbe es aktuell Zweikämpfe wie Microsoft oder Apple beziehungsweise Moodle oder LearningView.

Auch ohne Pandemie sei es Zeit für einen Wandel gewesen, sagt Michael Steiger. „Die Pandemie-Ausstattung ist eine andere als die Digitalausstattung einer Schule. „Der Einstieg in das Homeschooling wäre einfacher gewesen, wenn mehr Grundkenntnisse vorgelegen hätten“, ergänzt Stefan Eigel und verweist darauf, dass zunächst die Lehrkräfte sicher werden müssten im Umgang mit den Geräten. „Die Medienkompetenz ist ein gesamtgesellschaftliches Thema.“ Noch fehlt die Digitalisierung in der Studienordnung für Lehrkräfte, bedauert Thomas Irion und Michael Steiger stellt klar: „Schule muss eingreifen, wo Eltern überfordert sind.“