Kreis Lörrach: DLRG will das Bewusstsein für Gefahren fördern

Mehrere tödliche Unfälle

Vor allem mit einem so großen Gewässer wie dem Rhein in der Nachbarschaft sind Schwimmfähigkeiten besonders wichtig. Aber auch der sichere Umgang mit dem kühlenden Nass in den Bädern und Seen muss beherrscht werden. Seit Jahren warnen die Verantwortlichen der DLRG, dass immer weniger Menschen sicher schwimmen können. Hinzu kommen Unfälle verschiedener Genese. Im Juni stürzte eine Frau am Kraftwerk Rheinfelden von einem Geländer, auf dem sie für ein Foto posierte. 2022 gab es in Schweizer Rheinfelden einen tödlichen Motorbootsunfall. 2020 starb eine Ruderin bei Birsfelden.

Defizite in Schwimmkursen

Sowohl die meisten Bäderbetriebe, als auch die DLRG-Ortsgruppen bieten regelmäßig Schwimmlernkurse an. Durch die Corona-Pandemie wurden die Wartelisten deutlich länger. „Aktuell ist die Wartezeit bei uns rund ein Jahr“, teilt Lea Hunger mit. Sie ist Lehrscheininhaberin der DLRG-Ortsgruppe Weil am Rhein und seit zehn Jahren in der Ausbildung tätig. Über diesen Zeitraum konnte sie mit ihren fünf Mitstreitern, die jeweils durch mehrere Ausbildungsassistenten unterstützt werden, eine deutliche Abnahme an den motorischen Grundfähigkeiten erkennen. „Die Kinder haben inzwischen ein schlechteres Körpergefühl und fehlende Körperspannung“, beklagt sie. Zu den motorischen Defiziten kommt dann noch die Angst vor dem Wasser hinzu. „Wir müssen inzwischen viel mehr Wassergewöhnung mit den Kindern machen. Diese Zeit fehlt uns dann im Techniktraining, obwohl wir versuchen mit einem Schlüssel von drei Kindern auf einen Betreuer zu kommen.“