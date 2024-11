Kreis Lörrach: Doppelspitze der Geschäftsführung wechselt direkt an die Kliniken des Landkreises Lörrach

Ab dem 1. Dezember wechseln die beiden Geschäftsführer Udo Lavendel und Monika Röther in ein direktes Angestelltenverhältnis bei den Kliniken des Landkreises Lörrach. „Diese Entscheidung steht für Verbindlichkeit und Kontinuität – ein deutliches Signal sowohl an die Mitarbeitenden als auch an die Menschen im Landkreis“, sagt Landrätin Marion Dammann. Nach einer Phase zahlreicher personeller Veränderungen im Management markiere die neue Geschäftsführungsdoppelspitze einen entscheidenden Schritt in Richtung Stabilität und Zukunftsfähigkeit. Zudem entspreche dies auch der Empfehlung des Aufsichtsrates, die Führungspositionen langfristig innerhalb der Kreiskliniken zu verankern. „Mit ihrer Expertise und Erfahrung werden Herr Lavendel und Frau Röther den eingeschlagenen Weg weiterführen und die Kliniken des Landkreises für eine zukunftssichere medizinische Versorgung der Region stärken“, so Dammann weiter.