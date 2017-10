Kreis Lörrach Doppelter Boden beim Klinikbau

Kreis Lörrach (wer). Grünes Licht hat am Mittwoch der Kreistag für die Projektstruktur, begleitende Kontrolle und die Einrichtung eines Planungs- und Bauausschusses zum Bau des Zentralklinikums gegeben. Gerhard Zickenheiner (Grüne) mahnte an, in Sachen begleitender Kontrolle genau hinzuschauen. „Was wir jetzt beauftragen, wird nicht ausreichen“, warnte er vor späteren Mehrkosten. Landrätin Marion Dammann stellte nochmals klar, dass die Überprüfung des Risikomanagements von den Kreiskliniken selbst beauftragt werde, während sich das Gremium auf die wesentlichen Aufgaben konzentriere.

Klaus Eberhardt (SPD) merkte an, dass man keine hundertprozentige Zuverlässlichkeit haben werde, ankommen würde es aber auf die Arbeit des Planungs- und Bauausschusses. Und eventuelle Nachjustierungen des Aufgabenkatalogs seien möglich. Mit dem Ergebnis insgesamt zufrieden zeigte sich Ulrich May (FW). Dass man einen gesunden Kompromiss in der Aufgabenverteilung und Projektorganisation gefunden habe, erklärte Paul Renz (CDU). Natürlich habe man damit kein Rundum-Sorglos-Paket, meinte Wolfgang Roth-Greiner (FDP). Das zu erwarten wäre blauäugig, eine Kontrolle der Kontrolle brauche man allerdings nicht. Sicher sei, dass der eigens gebildete Bauausschuss viel zu tun bekommen werde, erklärte die Landrätin abschließend.