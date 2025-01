Kreis Lörrach: Dorfgasthäuser als Begegnungsorte begreifen

Einkehr im „Grünen Baum“

Beide verbinden ihre Wahlkampftermine gern mit einem Spaziergang im Grünen. So auch am vergangenen Freitag bei einer Wanderung entlang des Todtnauer Wasserfalls und anschließender Einkehr im Dorfgasthaus „ Grüner Baum“. Neben Kretschmann und Habeck waren weitere Grünen-Politiker mit dabei: Bundestagsabgeordnete Chantal Kopf, Landtagsabgeordnete Sarah Hagmann, und die Bundestagskandidatin Jasmin Ateia. Auch der Todtnauer Bürgermeister Oliver Fiedel hatte sich zu den Gästen gesellt, um die heimischen Speisen wie Weiderind-Bäckle aus dem Biosphärengebiet oder Schwarzwald-Forelle in Riesling-Soße zu kosten, teilen die Wirte mit. „Der Großteil tendierte aber dann doch zum grünen Gemüseteller mit Selleriestampf und Kohlrabi-Schnitzel“, berichtet Hubert Albiez.

Kontrovers diskutiert

Aber wie grün sind sich die Gastronomie und die Grünen in ihren Zielen und Wünschen? Das wurde durchaus kontrovers diskutiert und die beiden Gastgeber waren dankbar für das offene Ohr und Verständnis, das ihnen entgegen gebracht wurde. „Landauf landab haben im Jahr 2024 alle Gastrobetriebe stark an der Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Speisen gelitten“, meint Hubert Albiez. Für Gastronomen ist es unverständlich warum frisch gekochte und liebevoll servierte Speisen mit 19 Prozent Mehrwertsteuer belegt werden und Fast Food sowie Essen zum Mitnehmen mit nur sieben Prozent, betont Benjamin Albiez in seiner Begrüßungsansprache vor der Partei-Spitze und schildert, dass durchschnittlich 31,5 Prozent Wachstum in den Arbeitskosten seit Anfang 2022, gestiegene Energiekosten von 29,3 Prozent, die starke Inflation bei den Lebensmitteln und bürokratischer Irrsinn die Branche sehr unter Druck gesetzt haben.