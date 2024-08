Kreis Lörrach: Drei Brände am Samstag könnten zu Serie gehören

Zwei der Brände, Efringen-Kirchen mit Einsatzmeldung um 2.04 Uhr und Hauingen um 3.33 Uhr, würden zeitlich nah beieinander liegen. Es gebe bislang keine Tatverdächtigen. Ebenfalls seien in der Nähe der Brände keine Personen gesehen worden, teilt die Polizei mit.

Der Seebodenhof in Efringen-Kirchen hatte in der Nähe von Bäumen auf seinem Gelände nahe der B 3 mehr als 200 Strohballen gelagert. Zwei Passanten hatten bei ihrer Autofahrt das Feuer entdeckt und die Feuerwehr sowie die Familie des Seebodenhofs alarmiert. Die Feuerwehr Efringen-Kirchen sowie die Abteilungen Egringen und Wintersweiler sowie die Feuerwehren aus Lörrach und Weil am Rhein waren mit bis zu 70 Kräften im Einsatz, informiert Philipp Haberstroh, Kommandant der Feuerwehr Efringen-Kirchen. Der Einsatz dauerte insgesamt zwölf Stunden. Kurz nachdem das Tanklöschfahrzeug aus Lörrach wieder an seinem Standort eingetroffen sei, wäre dieses zu einem Brand in Lörrach-Hauingen wieder ausgerückt, weiß Haberstroh.